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Гарик Харламов молится за мир

Гарик Харламов молится за мир
Артист Гарик Харламов высказался о нынешней ситуации. Никита Джигурда попытался успокоить враждующие стороны в Сети. Актер уверен, что ссоры и ругань никак не могут помочь в сложившихся обстоятельствах на политической международной арене, а вот молитва — да. Комик Гарик Харламов тоже решил уповать на высшие силы.
Гарик Харламов «Я очень надеюсь и молю Бога о мире!» — написал он в личном блоге. Ведущая Ольга Бузова также считает, что страсти в Сети могут только усугубить положение и взяла на себя миссию отвлекать людей от дурных мыслей. Она посоветовала смотреть развлекательное шоу, которое сейчас идет с ее участием, — «Звезды в Африке». При этом звезда не скрывает, что переживает за ситуацию с Украиной не меньше других.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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