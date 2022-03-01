Глафира Тарханова поведала о неприятном инциденте на дороге

Актриса Глафира Тарханова рассказала, как на нее набросился неизвестный мужчина и ударил кулаком по ее машине. Глафира Тарханова рассказала о неприятной ситуации, случившейся с ней накануне на дороге. Актриса попала под «горячую руку» агрессивного незнакомца. В результате этого конфликта могла пострадать машина звезды сериала «Паромщица». Тарханова оказалась в ситуации, когда ей вынужденно пришлось нарушить правила дорожного движения и проехать на красный свет. Артистка уверяет, что у неё просто не было другого выхода — иначе бы пешеходы не смогли перейти дорогу.Глафира Тарханова с сыном «Был вариант остановиться на зебре и перегородить пешеходам путь. Все, предполагаю, были бы недовольны необходимостью огибать машину, и для автомобилиста это тоже, честно говоря, не в удовольствие. Либо уже на зелёный (для пешеходов. — Прим. ред.) проехать... Я выбрала второе», — рассказала Глафира. Однако в тот момент, когда актриса пыталась убрать свой автомобиль с пешеходного перехода, на неё набросился неизвестный мужчина. Он решил проучить Тарханову и со всей силы кулаком ударил по её машине. Несмотря на всё, Глафира отнеслась к его выходке с пониманием. «Он не смог сдержать гнев, двинул по машине кулаком. Я прям почувствовала, как ему плохо, и дело не во мне и в моей машине, зебре, пробке. В целом в его состоянии», — пишет Тарханова в своем Telegram-канале.