Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Глафира Тарханова поведала о неприятном инциденте на дороге

Глафира Тарханова поведала о неприятном инциденте на дороге
Актриса Глафира Тарханова рассказала, как на нее набросился неизвестный мужчина и ударил кулаком по ее машине. Глафира Тарханова рассказала о неприятной ситуации, случившейся с ней накануне на дороге. Актриса попала под «горячую руку» агрессивного незнакомца. В результате этого конфликта могла пострадать машина звезды сериала «Паромщица». Тарханова оказалась в ситуации, когда ей вынужденно пришлось нарушить правила дорожного движения и проехать на красный свет. Артистка уверяет, что у неё просто не было другого выхода — иначе бы пешеходы не смогли перейти дорогу.
Глафира Тарханова с сыном «Был вариант остановиться на зебре и перегородить пешеходам путь. Все, предполагаю, были бы недовольны необходимостью огибать машину, и для автомобилиста это тоже, честно говоря, не в удовольствие. Либо уже на зелёный (для пешеходов. — Прим. ред.) проехать... Я выбрала второе», — рассказала Глафира. Однако в тот момент, когда актриса пыталась убрать свой автомобиль с пешеходного перехода, на неё набросился неизвестный мужчина. Он решил проучить Тарханову и со всей силы кулаком ударил по её машине. Несмотря на всё, Глафира отнеслась к его выходке с пониманием. «Он не смог сдержать гнев, двинул по машине кулаком. Я прям почувствовала, как ему плохо, и дело не во мне и в моей машине, зебре, пробке. В целом в его состоянии», — пишет Тарханова в своем Telegram-канале.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Shadow Warrior 3 получила оценки от критиков — игру хвалят, но оценки невысоки
Shadow Warrior 3 получила оценки от критиков — игру хвалят, но оценки
20+ минут нового геймплея Tiny Tina’s Wonderlands, игра выходит в марте
20+ минут нового геймплея Tiny Tina’s Wonderlands, игра выходит в
Яна Рудковская призналась, что ей угрожают
Яна Рудковская призналась, что ей угрожают
Глафира Тарханова поведала о неприятном инциденте на дороге
Глафира Тарханова поведала о неприятном инциденте на дороге
Когда Полнолуние и Новолуние в марте 2022 года
Когда Полнолуние и Новолуние в марте 2022 года
Официально: PAC-MAN MUSEUM + будет в Game Pass на релизе
Официально: PAC-MAN MUSEUM + будет в Game Pass на релизе
Бывший эксклюзив Stadia: игра Young Souls доберется до Xbox
Бывший эксклюзив Stadia: игра Young Souls доберется до Xbox
15 забавных примеров неудачных татуировок, гордиться которыми вряд ли получится
15 забавных примеров неудачных татуировок, гордиться которыми вряд ли
Игроки на Xbox столкнулись с проблемами при загрузке игр
Игроки на Xbox столкнулись с проблемами при загрузке игр
Endzone — A World Apart выходит на Xbox Series X | S и Playstation 5
Endzone — A World Apart выходит на Xbox Series X | S и Playstation 5
Анжелику Варум потеряли поклонники
Анжелику Варум потеряли поклонники
Маргарита Симоньян рассказала о зверствах на войне
Маргарита Симоньян рассказала о зверствах на войне

Топ на сегодня

Филипп Киркоров рассказал о своем уходе со сцены
Филипп Киркоров рассказал о своем уходе со сцены
Татьяна Брухунова показала, как подросший сын тянется к книгам
Татьяна Брухунова показала, как подросший сын тянется к книгам
Мирослава Карпович высказалась о тяжелом времени
Мирослава Карпович высказалась о тяжелом времени
Стала доступна интерактивная карта игрового мира Elden Ring
Стала доступна интерактивная карта игрового мира Elden Ring
Две мартовские игры стали доступны бесплатно по Games With Gold
Две мартовские игры стали доступны бесплатно по Games With Gold

Еще по теме

Глафира Тарханова показала редкие семейные кадры с мужем и сыновьями
Глафира Тарханова увеличила губы
Звезда сериала «Паромщица» Глафира Тарханова: «Муж спокойно относится к моему рабочему графику»
Глафира Тарханова стала мамой в четвертый раз