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Григорий Лепс вместе с младшими детьми отправился отдыхать

Григорий Лепс вместе с младшими детьми отправился отдыхать
59-летний певец Григорий Лепс воссоединился с младшими детьми и поделился совместными фото. Григорий Лепс рассказал подписчикам в Инстаграме, что воссоединился с младшими детьми – 14-летней Николь и 11-летним Вано. В настоящее время отпрыски вместе со звездным папой улетели в отпуск и прекрасно проводят время, о чем свидетельствуют их счастливые фото в соцсети. Место отдыха исполнитель хита «Рюмка водки на столе» называть не стал, но фолловеры, увидев надпись на футболке Николь, решили, что Лепс отправился с сыном и дочерью в Калифорнию.
Григорий Лепс с Николь и Вано Напомним, последнее время обстановка в семье артиста была достаточно напряженной из-за его развода с Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Инициатором расставания стала супруга певца, которая, по слухам, поймала его на очередной измене и отказалась мириться с предательством, хотя музыкант был категорически против разрыва.
Григорий Лепс с дочерью Николь Правда, далеко друг от друга знаменитости не отдалились. Как говорят, Шаплыкова с тремя детьми осталась жить в загородном доме, а Лепс перебрался в небольшой коттедж, расположенный на их участке, напротив основного особняка. Кроме того, Анна продолжает сотрудничать с бывшим мужем в их ювелирном доме.
Григорий Лепс с дочерью Николь и сыном Вано Если верить сплетням, экс-супруга артиста быстро утешилась после развода и осенью отдыхала в компании манекенщика Дмитрия Савчука. Но и Лепс не долго заливал горе алкоголем. Новый год он провел в Куршевеле и, как позже рассказала Ксения Собчак, закрутил роман с Юлией Барановской. Лепса также видели в компании победительницы конкурса красоты «Мисс Львов-2018» Натальи Болюх.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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