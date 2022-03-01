Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Водолеев

Вадим Карасев

Давно известно, что от имени зависит многое, в том числе успешное будущее. Не прогадать с выбором и обеспечить малышу отличный старт родителям поможет и зодиакальная принадлежность ребенка.

Водолей считается одним из самых сложных Знаков Зодиака. Принадлежность к стихии Воды наделяет малышей способностью приспосабливаться к любым обстоятельствам, а само созвездие наделяет пытливым умом, непоседливостью и свободолюбием. Кроме того, на Водолеев влияют противоречивые планеты Уран и Сатурн, подталкивающие людей этого Знака к поиску новых ощущений и дарующих им неусидчивость. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают родителям узнать о том, какие имена подойдут крохам, рожденным в период с 21 января по 18 февраля.

Имена для мальчиков-Водолеев

Мальчики-Водолеи отличаются особым складом характера и зачастую бывают не поняты. Их отличает любовь к творчеству и всему необычному, а также непоседливость, часто мешающая обучению и усвоению нового материала. Порой родителям бывает сложно призвать мальчиков к порядку, и им на помощь придут имена, которые помогут уравновесить разностороннюю личность.

«Вписать» в жизнь непоседу-Водолея и направить его энергию в созидательное русло будет проще, если позаботиться о выборе имени. Лучшими из них будут короткие и звучные, особенно те, которые начинаются с гласных букв: Игорь, Олег, Антон, Андрей. Если хочется длинное и звучное имя, например, Александр, Ярослав, Вячеслав, то родителям в детстве стоит использовать его короткую форму: Ярик, Саша, Слава.

Имена для девочек-Водолеев

Девочек-Водолеев также отличает непоседливость, но в более мягкой форме. Уже с ранних лет крохи проявляют любопытство, умнеют находить общий язык с окружением и стараются завладеть их вниманием. Им, в отличие от мальчиков, лучше всего подойдут длинные звучные имена.

Спокойствие, внимание и умение сосредотачиваться на делах помогут такие имена, как Варвара, Василиса, Ярослава, Евгения, Елизавета. Подойдут девочкам и необычные имена, которые подчеркнут их индивилздуальность и помогут реализовать таланты: Аглая, Арина, Элла.