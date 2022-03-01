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Инсайдер: FIFA 23 получит кроссплатформенный мультиплееер впервые в серии

Инсайдер: FIFA 23 получит кроссплатформенный мультиплееер впервые в серии


FIFA 23 рискует стать последней частью футбольного симулятора от EA, который выходит под этим брендом, о чем уже сообщалось ранее. Предполагается, что в будущем Electronic Arts откажется от бренда FIFA, поскольку ее не устраивают новые цены на лицензию.

Известный игровой инсайдер Том Хендерсон опубликовал материал на xfire, где рассказал, что ему известно про FIFA 23. По его словам, игра не перейдет на условно-бесплатную модель, несмотря на слухи, которые ранее об этом появлялись. А одно из главных изменений в новой части FIFA, которое следует ожидать, это кроссплатформенный мультиплеер на Xbox, Playstation и PC во всех режимах, что произойдет впервые в серии.

Кроме того, отмечается, что FIFA 23 будет содержать как мужской, так и женский чемпионаты мира. Вместе с тем, EA расширит свое партнерство по лицензиям во всех основных лигах, чтобы продвигать и создавать единый опыт FIFA, объединяющий мужчин и женщин. Также внесены улучшения в технологию Hypermotion, которую представили в FIFA 22. Технология добилась заметного прогресса за год и теперь позволяет команде разработчиков снимать анимацию реальных футболистов в реальных матчах с помощью стадионных камер, устраняя необходимость в костюмах Xsens.

На данный момент нет информации, когда ожидать FIFA 23. Вероятно, релиз состоится осенью 2022 года, как это обычно и бывает с играми серии.

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По материалам: newxboxone

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