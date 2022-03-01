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Яна Рудковская призналась, что ей угрожают

Яна Рудковская призналась, что ей угрожают
Продюсер Яна Рудковская рассказала, что подверглась травле.    Звезде пришлось экстренно менять номера своих телефонов из-за угроз, которые стали поступать в ее адрес со стороны неизвестных. Как рассказала жена Евгения Плющенко, на ее смартфон уже сутки идут звонки из США, Дании, Украины. По словам Яны, ее номера обнародовали ее же коллеги.
Яна Рудковская «В Сеть «добрые люди» из шоу-бизнеса из Украины слили мой мобильный номер! Всю ночь и все утро мне и моей семье идут угрозы с украинских, датских и американских номеров. Поэтому я меняю свои номера! Можете не тратить свои бесполезные силы на проклятия и угрозы!» — написала Рудковская. Сейчас у продюсера на страничке развернулись нешуточные страсти, где фолловеры из России ругаются с пользователями Сети из Украины. Многие звезды просто стали отключать комментарии к своим постам, устав от негатива.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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