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Когда Полнолуние и Новолуние в марте 2022 года

Когда Полнолуние и Новолуние в марте 2022 года

Полнолуние и Новолуние — два самых важных дня любого лунного месяца. Вместе с тем они часто являются и самыми опасными. Астрологи рассказали, чего можно ждать от пика активности и дня обновления лунного диска в марте 2022 года.


Любые лунные фазы можно использовать себе во благо, даже если это Новолуние или полная Луна. Следуйте советам, описанным далее, чтобы вас не настигло фиаско.

Новолуние в марте 2022 года

Обновится лунный диск уже 2 марта. Произойдет это в Знаке Рыб. Это не самое плохое сочетание, так что в целом день мог бы стать благоприятным, но негативный аспект Меркурия и Сатурна нарушит все планы.

Тем не менее в этот день будет много хорошего. Например, Луна в Знаке Рыб обязательно поможет нам стать более продуктивными в плане решения творческих задач. Чтобы сохранить рядом с собой удачу в этот день, вам необходимо проявить сдержанность в отношении близких, друзей.

В этот день нужно будет стараться обходить стороной опасные дела. Астрологи настоятельно советуют даже не садиться за руль. По возможности лучше оставаться дома, отдыхать или заниматься максимально приятной и размеренной работой. Можно немного прибраться, навести порядок.


Полнолуние в марте 2022 года

Полнолуние произойдет 18 марта. Это будет день пребывания Луны в Знаке Девы. Это означает, что наши головы наполнятся странными мыслями, сожалениями о прошлых ошибках. Скорее всего, этот день будет неблагоприятным, потому что у большинства из нас пропадет мотивация и желание что-либо делать.

Также не исключено, что в этот день произойдет что-то необычное, но не особо приятное. Так покажется лишь на первый взгляд. Далее станет ясно, что это было абсолютно не случайно. В этот день Вселенная постарается направить нас всех по верному пути, причем речь идет не только о каждом человеке в отдельности, но и о целых странах.

Чтобы прожить этот день правильно, нужно прислушиваться к здравому смыслу, а также искать возможности для духовного роста. Стоит совершать только добрые поступки и бороться с любыми проявлениями эгоизма.

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По материалам: dailyhoro.ru

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