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Константин Меладзе с семьей прячется в бомбоубежище

Константин Меладзе с семьей прячется в бомбоубежище
Жена композитора Константин Меладзе рассказала о положении мужа.   Вера Брежнева оказалась разлучена с мужем и матерью. Сейчас Константин Меладзе находится в Киеве, где ему угрожает опасность. Вера Брежнева родилась и выросла на Украине. Именно поэтому артистка болезненно воспринимает то, что сейчас происходит в стране. Звезда уверена, что спецоперацию необходимо немедленно остановить. Сама певица сейчас находится в безопасности вместе с детьми, а вот ее супруг и другие члены семьи оказались в Киеве. «Мой муж и мама, семья младшей сестры в Киеве. Они прячутся от бомбежек в подвалах. У происходящего нет смысла и оправдания. Нельзя это продолжать», — заявила певица.
Константин Меладзе с женой В Киеве Константин Меладзе находится вместе с детьми от первого брака. Его дочь Лия первого марта как раз должна отпраздновать день рождения. Девушка призналась, что ее единственное желание сейчас — это установление мира на Украине. Напомним, что 28 февраля в Гомельской области прошли переговоры между делегациями от России и Украины. Обсуждения продолжались пять часов. Теперь стороны отправились в свои столицы, чтобы принять решения по озвученным вопросам. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что следующая встреча должна пройти в ближайшие дни.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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