Кристина Асмус рассказала о постельных сценах с Данилой Козловским

Актриса Кристина Асмус обалдела от артиста за пятнадцать секунд. Режиссер Иван Твердовский выпускает сериал «Люся», в котором главные роли исполнили Кристина Асмус и Данила Козловский. Артистам пришлось играть не только нежные чувства, но и бурную страсть. Экс-супруга Харламова рассказала, как проходили съемки пикантных сцен. После съемок в «Тексте» на Кристину Асмус посыпались предложения от разных режиссеров. Причем звезду видели в основном в образах героинь-соблазнительниц, когда нужно проявить себя в пикантных сценах. Вот и в свежем проекте «Люся» экс-супруге Харламова вновь пришлось изображать страстную любовь. Ее партнером в сериале стал Данила Козловский. «У нас с ним есть две постельные сцены…» — призналась Кристина в беседе с Федором Бондарчуком. «Опять?!» — удивился режиссер. — Кристина, ну не водите нас за нос. Вам нравится раздеваться».Данила Козловский Актриса поспешила опровергнуть слова ведущего: «Нет! Мне нравится хорошее кино… Там есть постельная сцена. Я офигела! Полтора часа к ней готовились, проклеивали там все. 15 секунд, и... мне говорят: «Кристин, снято». А я: «Подождите, так это не репетиция была?». Я ничего не поняла. Все очень быстро, деликатно, ничего не видно. Даня после каждого объятия, прикосновения, команды «стоп» спрашивал: «Тебе удобно? Комфортно? Не переживаешь? Я не внедряюсь слишком в твое пространство?». Он самый внимательный партнер в моей жизни!» Кристина отмечает, что роль в «Люсе» — знаковая в ее карьере. Она также рассказала, как переживала перед встречей с Козловским. «Данила — чудо. Я ехала с ним на пробы в Питер, думала: «Ну все! Козловский — суперзвезда. Сейчас поздоровается — и слава Богу». Как потом уже узнала, он, оказывается, спрашивал у кастинг-директора: «А как с Кристиной? Я переживаю. Может, мне чай ей принести?». Входит. Я представляюсь. Он: «Кристин, ты чего? Не помнишь? 15 лет назад мы с тобой на пробах были!». Мы с ним обнялись, роскошно попробовались», — говорила она в программе СТС «Кино в деталях».