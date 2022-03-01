Ксения Собчак заявила о закрытии шоу Урганта

Ведущая и журналистка Ксения Собчак поделилась неприятной новостью. Три дня назад команда «Вечернего Урганта» сообщила, что приостанавливает работу на несколько дней. Зрители ожидали возвращения любимой программы, однако, по словам Собчак, выпусков больше не будет. Ксения Собчак сообщила в социальных сетях неприятную новость — всеми любимое шоу Первого канала прекращает свою работу. «По данным моего источника, «Вечерний Ургант» принято решение закрыть», — написала она. Напомним, что 25 февраля очередной выпуск шоу неожиданно пропал из сетки вещания канала. «Всем нашим зрителям, взволнованным отсутствием передачи в эфире, спешим сообщить о том, что мы взяли тайм-аут на несколько дней. Редакция телепередачи работает в прежнем режиме над будущими выпусками. До скорой встречи в эфире!» — успокаивала команда программы сообщает Telegram-канала «Кровавая барыня».Иван Ургант Тем временем сами представители Первого канала опровергают информацию о закрытии «ВУ». «Это ложь. Канал сейчас работает в информационном режиме, не выходят абсолютно все развлекательные программы», — объяснили в пресс-службе. Они также добавили, что Иван Ургант вернется к привычному режиму работы, как только урегулируется сложная ситуация в стране. Однако Собчак сомневается, что ведущий когда-нибудь возобновит съемки. «Внутри программы люди утверждают обратное», — рассказала журналистка. В этом году программа должна была отметить десять лет со дня запуска. Редакция шоу всегда освещала актуальные события в стране и мире, приглашала популярных звезд и знакомила зрителей с новыми музыкальными исполнителями.