Мультиплеер Halo Infinite может получить «сезонный сюжетный контент»





Бесплатный мультиплеер Halo Infinite привлекает большое количество игроков, которые не знают ничего об игровой серии. Похоже, что в планах у 343 Industries изменить эту ситуацию и некоторым образом приобщить игроков в мультиплеере к сюжету Halo Infinite.

Согласно новому списку вакансий от 343 Industries, разработчики заняты поиском сценариста, который поможет создать «очень инновационный и увлекательный серийный повествовательный контент для бесплатной игры Halo Infinite». Этот специалист должен будет сформировать вокруг себя команду, которая отвечает за все аспекты создания сюжетного контента: от «кинематографических сценариев до листов персонажей для кастинга, диалогов ИИ и многого другого».

В той же вакансии говорится, что новый «сезонный сюжетный контент» будет использовать «существующие знания Halo» и добавит «захватывающие новые главы в большую историю Halo». Новый сценарист, в том числе, будет сотрудничать с основной командой Halo, которая занята развитием сюжета.

Напомним, второй сезон в мультиплеере Halo Infinite должен начаться в мае. Что касается выхода DLC для сюжетной кампании игры, пока нет никаких конкретных планов.