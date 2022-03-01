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Мультиплеер Halo Infinite может получить «сезонный сюжетный контент»

Мультиплеер Halo Infinite может получить «сезонный сюжетный контент»


Бесплатный мультиплеер Halo Infinite привлекает большое количество игроков, которые не знают ничего об игровой серии. Похоже, что в планах у 343 Industries изменить эту ситуацию и некоторым образом приобщить игроков в мультиплеере к сюжету Halo Infinite.

Согласно новому списку вакансий от 343 Industries, разработчики заняты поиском сценариста, который поможет создать «очень инновационный и увлекательный серийный повествовательный контент для бесплатной игры Halo Infinite». Этот специалист должен будет сформировать вокруг себя команду, которая отвечает за все аспекты создания сюжетного контента: от «кинематографических сценариев до листов персонажей для кастинга, диалогов ИИ и многого другого».

В той же вакансии говорится, что новый «сезонный сюжетный контент» будет использовать «существующие знания Halo» и добавит «захватывающие новые главы в большую историю Halo». Новый сценарист, в том числе, будет сотрудничать с основной командой Halo, которая занята развитием сюжета.

Напомним, второй сезон в мультиплеере Halo Infinite должен начаться в мае. Что касается выхода DLC для сюжетной кампании игры, пока нет никаких конкретных планов.

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По материалам: newxboxone

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