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Наталья Антонова раскрыла свои личные данные

Наталья Антонова раскрыла свои личные данные
Актриса Наталья Антонова решилась на смелый поступок. Артистка поделилась своими личными данными после попадания в Сеть контактов звезд. Наталия Антонова попросила поклонников писать ей каждый день. Многие звезды российского шоу-бизнеса пожаловались на угрозы, которые поступают им на личные телефонные номера. База данных была размещена в Сети. Звезда сериалов «Дыши со мной», «Конец невинности» обнародовала свой телефонный номер. Она попросила поклонников писать ей в любое время. Актриса отметила, что готова пообщаться с каждым на ряд определенных тем. «Друзья, здравствуйте! Ловите мой вотсап. Пишите мне по следующим вопросам: театральный репертуар, кинопремьеры, как заказать у меня картину, советы по кулинарии, красоте, здоровью и уходу за собой, упражнения для стройной фигуры! Прошу вас писать, на звонки, боюсь, не буду успевать отвечать. А то я тут уже не успеваю находиться 24 часа, с вотсапом будет проще! Всех люблю! На связи каждый день с вами!» — сообщила Антонова в Instagram.
Наталья Антонова Наталия не собирается прекращать творческую деятельность, несмотря на непростое время. Актриса продолжит выступать в Московском театре комедии и Театре Надежды Бабкиной. Телезвезда поделилась своим репертуаром на март: еженедельно запланированы несколько спектаклей с ее участием. Артистка активно ведет свои социальные сети, где рассказывает о творчестве, а также делится рецептами. В связи с началом Масленичной недели Антонова поделилась рецептами блинов. Вчера продюсер шоу «Орел и решка» Марина Гранкина слила в Сеть номера Николая Баскова, Олега Газманова и Тины Канделаки. Украинка опубликовала личные номера звезд, которые выступают за проведение российской военной спецоперации.Марина попросила пользователей не писать знаменитостям проклятия, но постараться изменить их мнение.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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Наталья Антонова раскрыла свои личные данные
Наталья Антонова раскрыла свои личные данные
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