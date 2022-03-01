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Не стоит надеяться на Tunic в Game Pass, как минимум на старте

Не стоит надеяться на Tunic в Game Pass, как минимум на старте


16 марта состоится релиз игры Tunic на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Это приключенческий проект, который многие журналисты и игроки характеризуют как: «Zelda с лисой в главной роли». В игре обещают исследование огромного мира за маленького и храброго лиса, который будет развиваться по ходу приключения, решать загадки, сражаться с врагами. В рамках The Game Awards 2021 в Microsoft Store была доступна демо-версия игры Tunic.

Некоторые игроки надеялись, что Tunic попадет в подписку Game Pass на релизе. Ожидать этого не стоит — о чем сообщили сами разработчики. В Twitter они прямо отметили, что Tunic — это не игра для Game Pass. Отметим, что сообщали об этом разработчики еще в январе.

Игра Tunic выходит 16 марта эксклюзивно на приставках Xbox и PC, когда она доберется до других платформ — неизвестно. В Microsoft Store предзаказы Tunic пока не открыты.


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По материалам: newxboxone

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