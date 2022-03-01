Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Николай Басков поплатился за свои слова

Николай Басков поплатился за свои слова
Певец Николай Басков стал неугодным за свои мысли. Артист продолжает ощущать резонанс со стороны Европы на свой патриотический пост в Instagram в поддержку спецоперации России. На черном фоне певец написал: «Россия войн не начинает, Россия войны заканчивает». И подробно изложил, почему так считает.
Николай Басков После этого Министерство иностранных дел Латвии внесло Николая Баскова в черный список, ссылаясь на то, что звезда попала под санкции за поддержку России. Теперь обложку публикации закрыла сама социальная сеть. Увидеть ее сразу невозможно и, лишь кликнув на строчку «просмотреть», можно ознакомиться. Пост Баскова не понравился медиапроекту FactCheck Georgia, именно он отметил его как «ложь».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Григорий Лепс вместе с младшими детьми отправился отдыхать
Григорий Лепс вместе с младшими детьми отправился отдыхать
Николай Басков поплатился за свои слова
Николай Басков поплатился за свои слова
Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Водолеев
Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Водолеев
Не стоит надеяться на Tunic в Game Pass, как минимум на старте
Не стоит надеяться на Tunic в Game Pass, как минимум на старте
Азиза обнародовала тайный роман с Александром Малининым
Азиза обнародовала тайный роман с Александром Малининым
Ольга Орлова прошлась по Евровидению
Ольга Орлова прошлась по Евровидению
Shadow Warrior 3 получила оценки от критиков — игру хвалят, но оценки невысоки
Shadow Warrior 3 получила оценки от критиков — игру хвалят, но оценки
20+ минут нового геймплея Tiny Tina’s Wonderlands, игра выходит в марте
20+ минут нового геймплея Tiny Tina’s Wonderlands, игра выходит в
Яна Рудковская призналась, что ей угрожают
Яна Рудковская призналась, что ей угрожают
Глафира Тарханова поведала о неприятном инциденте на дороге
Глафира Тарханова поведала о неприятном инциденте на дороге
Когда Полнолуние и Новолуние в марте 2022 года
Когда Полнолуние и Новолуние в марте 2022 года
Официально: PAC-MAN MUSEUM + будет в Game Pass на релизе
Официально: PAC-MAN MUSEUM + будет в Game Pass на релизе

Топ на сегодня

Стала доступна интерактивная карта игрового мира Elden Ring
Стала доступна интерактивная карта игрового мира Elden Ring
Как прошла премия SAG Awards в Голливуде: звезды на красной дорожке и заявления в поддержку Украины
Как прошла премия SAG Awards в Голливуде: звезды на красной дорожке и
Две мартовские игры стали доступны бесплатно по Games With Gold
Две мартовские игры стали доступны бесплатно по Games With Gold
Татьяна Брухунова показала, как подросший сын тянется к книгам
Татьяна Брухунова показала, как подросший сын тянется к книгам
Напоминаем: последний шанс забрать эти 2 игры по программе Games With Gold
Напоминаем: последний шанс забрать эти 2 игры по программе Games With

Еще по теме

Николай Басков попал в список доверенных лиц Владимира Путина
Николая Баскова покусал Даня Милохин, уверены поклонники
Фото Баскова с семьей собрало тысячи лайков
Николая Баскова едва не обосрал тигренок (видео)