Николай Басков поплатился за свои слова

Певец Николай Басков стал неугодным за свои мысли. Артист продолжает ощущать резонанс со стороны Европы на свой патриотический пост в Instagram в поддержку спецоперации России. На черном фоне певец написал: «Россия войн не начинает, Россия войны заканчивает». И подробно изложил, почему так считает.Николай Басков После этого Министерство иностранных дел Латвии внесло Николая Баскова в черный список, ссылаясь на то, что звезда попала под санкции за поддержку России. Теперь обложку публикации закрыла сама социальная сеть. Увидеть ее сразу невозможно и, лишь кликнув на строчку «просмотреть», можно ознакомиться. Пост Баскова не понравился медиапроекту FactCheck Georgia, именно он отметил его как «ложь».