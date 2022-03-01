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Новинка в Game Pass — игра FAR: Changing Tides уже доступна

Новинка в Game Pass — игра FAR: Changing Tides уже доступна


В подписку Game Pass сегодня, сразу после релиза, добавили игру FAR: Changing Tides. Это приключенческий проект, в котором предстоит путешествовать за мальчика на судне по миру «в поисках нового дома». Игрокам предстоит исследовать мир, сталкиваться с различными препятствиями, решать головоломки.

FAR: Changing Tides является продолжением FAR: Lone Sails. Как отмечают журналисты, по механикам игра не ушла далеко от первой части, но стала более продолжительной и разнообразной. Если на прохождение первой части потребовалось бы 1,5-2 часа, то вторая проходится примерно за 10 часов.

Отметим, что в Game Pass игра FAR: Changing Tides доступна на Xbox и PC. Проект не поддерживает Xbox Play Anywhere, поэтому в Microsoft Store две отдельные версии игры.

FAR: Changing Tides

Атмосферная приключенческая игра о мальчике, его судне и путешествии в поисках нового дома. Сразитесь с бурными волнами, погрузитесь в неизведанные глубины и изучите затерянные развалины погибшего под водой мира.
Перейти в Microsoft Store


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По материалам: newxboxone

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