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Обновление прошивки Xbox позволит отключать звук интерфейса консоли

Обновление прошивки Xbox позволит отключать звук интерфейса консоли


Компания Microsoft продолжает вводить небольшие функции в прошивку консолей Xbox One и Xbox Series X | S, о которых давно просили игроки. Не так давно дали возможность автоматически отключать звук телевизора при подключении наушников к геймпаду Xbox, а до этого добавили возможность сделать менее яркой или полностью погасить кнопку Xbox — на консоли и геймпаде.

Одна из небольших, но приятных функций, которая вскоре появится на всех приставках, это возможность отключить звук меню интерфейса игровой консоли Xbox. Функция уже доступна игрокам с прошивкой 22565.1501.220225-2200, которые находятся в программе тестирования на уровне Alpha Skip-Ahead. Отключив звук меню интерфейса игровой консоли Xbox, игроки могут переключаться между вкладками меню, нажимать на кнопки и выполнять другие действия в интерфейсе без звукового сопровождения, при этом не отключая общий звук.

На данный момент нет информации о том, когда данная функция станет доступна всем игрокам на приставках Xbox One и Xbox Series X | S.

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По материалам: newxboxone

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