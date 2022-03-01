Официально: PAC-MAN MUSEUM + будет в Game Pass на релизе
Сегодня, 00:15
Издательство Bandai Namco сегодня представило новый трейлер игры PAC-MAN MUSEUM +, которая была анонсирована в конце прошлого года. В этом трейлере сообщается дата релиза игры на всех платформах — 27 мая 2022 года. Вместе с тем, объявлено, что сразу после релиза проект будет доступен в подписке Game Pass.
Watch this video on YouTube
PAC-MAN MUSEUM + является сборником игр PAC-MAN, который включает в себя 14 проектов:
Pac-Man
Super Pac-Man
Pac & Pal
Pac-Land
Pac-Mania
Pac-Attack
Pac-in-Time
Pac-Man Arrangement Arcade Ver.
Pac-Man Arrangement CS Ver.
Pac-Man Championship Edition
Pac Motos
Pac ‘n Roll Remix
Pac-Man Battle Royale
Pac-Man 256
Сам сборник имеет уникальный интерфейс в стиле центра игровых автоматов. В игре будет реализована система развития своего собственного игрового центра на основе выполнения различных миссий.
По материалам: newxboxone