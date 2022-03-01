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Официально: PAC-MAN MUSEUM + будет в Game Pass на релизе

Официально: PAC-MAN MUSEUM + будет в Game Pass на релизе


Издательство Bandai Namco сегодня представило новый трейлер игры PAC-MAN MUSEUM +, которая была анонсирована в конце прошлого года. В этом трейлере сообщается дата релиза игры на всех платформах — 27 мая 2022 года. Вместе с тем, объявлено, что сразу после релиза проект будет доступен в подписке Game Pass.


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PAC-MAN MUSEUM + является сборником игр PAC-MAN, который включает в себя 14 проектов:



Pac-Man



Super Pac-Man



Pac & Pal



Pac-Land



Pac-Mania



Pac-Attack



Pac-in-Time



Pac-Man Arrangement Arcade Ver.



Pac-Man Arrangement CS Ver.



Pac-Man Championship Edition



Pac Motos



Pac ‘n Roll Remix



Pac-Man Battle Royale



Pac-Man 256

Сам сборник имеет уникальный интерфейс в стиле центра игровых автоматов. В игре будет реализована система развития своего собственного игрового центра на основе выполнения различных миссий.

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По материалам: newxboxone

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