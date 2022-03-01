Официально: PAC-MAN MUSEUM + будет в Game Pass на релизе





Издательство Bandai Namco сегодня представило новый трейлер игры PAC-MAN MUSEUM +, которая была анонсирована в конце прошлого года. В этом трейлере сообщается дата релиза игры на всех платформах — 27 мая 2022 года. Вместе с тем, объявлено, что сразу после релиза проект будет доступен в подписке Game Pass.

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PAC-MAN MUSEUM + является сборником игр PAC-MAN, который включает в себя 14 проектов:

Pac-ManSuper Pac-ManPac & PalPac-LandPac-ManiaPac-AttackPac-in-TimePac-Man Arrangement Arcade Ver.Pac-Man Arrangement CS Ver.Pac-Man Championship EditionPac MotosPac ‘n Roll RemixPac-Man Battle RoyalePac-Man 256

Сам сборник имеет уникальный интерфейс в стиле центра игровых автоматов. В игре будет реализована система развития своего собственного игрового центра на основе выполнения различных миссий.