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Ольга Орлова прошлась по Евровидению

Ольга Орлова прошлась по Евровидению
44-летняя певица Ольга Орлова высказалась о санкциях. Артистка ранее отказывалась высказываться на политические темы. Однако певица и телеведущая не смогла остаться в стороне от происходящих на Украине событий. Бывшая солистка группы «Блестящие» пытается сохранить нейтралитет в связи со сложившейся ситуацией в соседней стране. Ольга пообщалась с поклонниками, ответив на их вопросы.
Ольга Орлова У артистки спросили, как она относится к тому, что Россия больше не будет участвовать в популярном музыкальном конкурсе. «Да плевать мне на «Евровидение», когда люди гибнут», — эмоционально отреагировала Орлова. Она призналась, что, даже несмотря на свою нейтральную позицию и отказ от обсуждений политики, всё равно сталкивается с негативом в свой адрес в Сети. Ольге пишут гневные сообщения с проклятиями. «Люди в страхе за свою жизнь, я понимаю это и молюсь за них», — заверила певица.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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