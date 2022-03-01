PowerA выпускает геймпад для Xbox в стиле Tiny Tina’s Wonderlands





25 марта состоится релиз Tiny Tina’s Wonderlands на Xbox One, Xbox Series X | S и других игровых платформах. К релизу нового проекта в мире Borderlands компания PowerA, которая выпускает официально лицензированные для Xbox аксессуары, представила новый геймпад.

Геймпад от PowerA в стиле Tiny Tina’s Wonderlands для Xbox представляет собой стандартный контроллер Xbox Series X | S с двумя настраиваемыми кнопками сзади. Ниже можно видеть, как оформили создатели контроллера его под стать игре Tiny Tina’s Wonderlands.

Отметим, что релиз геймпада назначен на 24 марта 2022 года. Его стоимость по предзаказу на Amazon составляет $39,99.