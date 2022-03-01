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"Роскосмос" потребует от Европы покрыть убытки из-за отключения "Спектра-РГ"

"Роскосмос" потребует от Европы покрыть убытки из-за отключения "Спектра-РГ"

"Роскосмос" решил выставить счет Европе за убытки из-за отключения одного из двух телескопов обсерватории "Спектр-РГ". В госкорпорации затруднились ответить на вопрос, сохранится ли после этого международное космическое сотрудничество с участием России.

"Они нанесли ущерб научной программе космической обсерватории "Спектр-РГ", отключив один из двух ее телескопов. Введенные ими санкции несут нам реальные убытки, которые обязательно будут оценены и выставлены на оплату европейской стороне", - заявили представители "Роскосмоса".


Также в компании отметили, что российская сторона всегда шла навстречу, демонстрировала открытость и готовность к международному сотрудничеству. Помощь и поддержка незамедлительно оказывалась и Европе и США, подчеркнули в корпорации.

Отвечать придется нашим бывшим партнерам, с которыми мы годами, десятилетиями выстраивали отношения, подставляли им плечо в трудную минуту, как, например, в случае с США, когда у них прекратили летать шаттлы, или с Европой, когда американские партнеры отказались от проекта ExoMars.

Ранее Ruposters писал, что Рогозин пригрозил падением МКС на Штаты в случае санкций против "Роскосмоса".

Роскосмос Европа убытки Спектр-РГ телескоп
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По материалам: uposters.ru

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