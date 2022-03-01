Россия полностью обеспечивает себя продовольствием

Вадим Карасев

Telegram-канал Национальные проекты России сообщает, что РФ полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия и риски для продовольственной безопасности исключены.

К числу основных видов отнесены: зерно и продукты его переработки, мясная и рыбная продукция, сахар, растительное масло.

"Также у нас есть собственное производство молочной продукции, овощей и фруктов, что уже обеспечивает значительную часть продуктов. Кроме того, российские импортёры работают с широким кругом стран-поставщиков. Таким образом, внутренний рынок надёжно защищён, а риски для продовольственной безопасности исключены", - отмечается в сообщении.