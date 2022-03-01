Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россия полностью обеспечивает себя продовольствием

Россия полностью обеспечивает себя продовольствием

Telegram-канал Национальные проекты России сообщает, что РФ полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия и риски для продовольственной безопасности исключены.

К числу основных видов отнесены: зерно и продукты его переработки, мясная и рыбная продукция, сахар, растительное масло.


"Также у нас есть собственное производство молочной продукции, овощей и фруктов, что уже обеспечивает значительную часть продуктов. Кроме того, российские импортёры работают с широким кругом стран-поставщиков. Таким образом, внутренний рынок надёжно защищён, а риски для продовольственной безопасности исключены", - отмечается в сообщении.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Россия полностью обеспечивает себя продовольствием
Россия полностью обеспечивает себя продовольствием
Обновление прошивки Xbox позволит отключать звук интерфейса консоли
Обновление прошивки Xbox позволит отключать звук интерфейса консоли
С обновлением Grand Theft Auto: The Trilogy на Xbox исправили достижения и многие проблемы
С обновлением Grand Theft Auto: The Trilogy на Xbox исправили
Стартовал Конкурс антикоррупционного плаката
Стартовал Конкурс антикоррупционного плаката
Елена Проклова после инсульта восстанавливается в Сочи
Елена Проклова после инсульта восстанавливается в Сочи
Константин Меладзе с семьей прячется в бомбоубежище
Константин Меладзе с семьей прячется в бомбоубежище
Татьяне Васильевой приходится терпеть унижения ради ролей в кино
Татьяне Васильевой приходится терпеть унижения ради ролей в кино
Сергей Безруков расстроился из-за ситуации в мире
Сергей Безруков расстроился из-за ситуации в мире
УлГПУ имени И.Н. Ульянова проводит консультации по вопросам социально-психологической адаптации, развития и социализации детей
УлГПУ имени И.Н. Ульянова проводит консультации по вопросам
В Киеве на блокпосту убили израильтянина, приняв его за чеченца
В Киеве на блокпосту убили израильтянина, приняв его за чеченца
В WWE 2K22 на старте будет порядка 170 бойцов — опубликован список
В WWE 2K22 на старте будет порядка 170 бойцов — опубликован список
Инсайдер: FIFA 23 получит кроссплатформенный мультиплееер впервые в серии
Инсайдер: FIFA 23 получит кроссплатформенный мультиплееер впервые в

Топ на сегодня

Напоминаем: последний шанс забрать эти 2 игры по программе Games With Gold
Напоминаем: последний шанс забрать эти 2 игры по программе Games With
Алексей Чадов высказался о мимолетных романах
Алексей Чадов высказался о мимолетных романах
Мария Голубкина рассказала о тяжелых родах
Мария Голубкина рассказала о тяжелых родах
«7 лет без наркотиков»: Стас Пьеха рассказал, что можно победить наркозависимость
«7 лет без наркотиков»: Стас Пьеха рассказал, что можно победить
Дмитрий Харатьян рассказал о Михаиле Ефремове
Дмитрий Харатьян рассказал о Михаиле Ефремове

Еще по теме

Минсельхоз разработал новую версию Доктрины продовольственной безопасности
Минсельхоз предложил ограничить госзакупки импортного продовольствия
Россиян успокоили насчет риска недоедания
ООН включила Украину в перечень стран с дефицитом продовольствия