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С обновлением Grand Theft Auto: The Trilogy на Xbox исправили достижения и многие проблемы

С обновлением Grand Theft Auto: The Trilogy на Xbox исправили достижения и многие проблемы


Вчера состоялся релиз обновления для Grand Theft Auto: The Trilogy на Xbox и других платформах. Апдейт распространяется под номером 1.04, и это крупнейшее обновление для сборника с момента его релиза. Компания Rockstar опубликовала внушительный список изменений, которые были внесены в игру. На всех платформах в Grand Theft Auto: The Trilogy:



Улучшена производительность, на консолях стал лучше работать режим графики.



Повышена стабильность работы игр сборника.



Исправлены проблемы с текстурами, вывесками, коллизиями.



Исправлены проблемы, которые мешали начать миссию с последней контрольной точки.

Из специфичных для Xbox изменений, можно отметить исправление ошибки с разблокировкой достижений в Grand Theft Auto III, с которой сталкивались игроки в оффлайн-режиме.

С полным списком изменений можно ознакомиться на сайте Rockstar.

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По материалам: newxboxone

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