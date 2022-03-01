С обновлением Grand Theft Auto: The Trilogy на Xbox исправили достижения и многие проблемы
Сегодня, 14:35
Вчера состоялся релиз обновления для Grand Theft Auto: The Trilogy на Xbox и других платформах. Апдейт распространяется под номером 1.04, и это крупнейшее обновление для сборника с момента его релиза. Компания Rockstar опубликовала внушительный список изменений, которые были внесены в игру. На всех платформах в Grand Theft Auto: The Trilogy:
Улучшена производительность, на консолях стал лучше работать режим графики.
Повышена стабильность работы игр сборника.
Исправлены проблемы с текстурами, вывесками, коллизиями.
Исправлены проблемы, которые мешали начать миссию с последней контрольной точки.
Из специфичных для Xbox изменений, можно отметить исправление ошибки с разблокировкой достижений в Grand Theft Auto III, с которой сталкивались игроки в оффлайн-режиме.
С полным списком изменений можно ознакомиться на сайте Rockstar.
По материалам: newxboxone