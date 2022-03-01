Сергей Безруков расстроился из-за ситуации в мире

Актер Сергей Безруков рассказал о своих мечтах. Артист в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал, что хотел бы подарить своей жене режиссеру Анне Матисон на 8 Марта. «У меня жена — творческий человек, поэтому всегда хочется придумать что-то творческое. Путешествие какое-нибудь. Я надеюсь, что когда-нибудь откроют границы и мы все равно куда-то съездим. Я мечтаю приехать в Париж. Это был бы прекрасный подарок для жены», рассказал Сергей Безруков.Сергей Безруков с женой По словам Сергея Безрукова, он верит, что когда-нибудь вернется время, когда россияне могли свободно летать по всему миру. «Без куар-кодов, без всяких прививок, без всякого ограничивающего нашу возможность путешествий. Хочется слетать в Париж и поужинать в ресторане», — заявил Сергей Безруков. Напомним, что Сергей Безруков женат с 2016 года на режиссере Анне Матисон. У пары уже трое общих детей.