Shadow Warrior 3 получила оценки от критиков — игру хвалят, но оценки невысоки





Уже завтра, 1 марта, состоится релиз Shadow Warrior 3. Судя по роликам с геймплеем, которые ранее появлялись, игра стала гораздо динамичнее, чем прошлые части, в ней появились новые механики, сражения стали более разнообразными. Сегодня журналисты выставили свои оценки игре, и они на уровне второй части.

На данный момент у Shadow Warrior 3 рейтинг на Opencritic на уровне в 78 баллов из 100. 65% критиков рекомендуют проект. Некоторые из оценок ведущих игровых изданий:

Shacknews — 7 / 10Attack of the Fanboy — 3.5 / 5God is a Geek — 7.5 / 10AusGamers — 8.5 / 10TechRaptor — 6.5 / 10Hardcore Gamer — 4 / 5

Несмотря на схожие оценки с Shadow Warrior 2, журналисты пишут, что третья часть гораздо лучше. Они отмечают, что в игре хорошая атмосфера и сюжет, плюс приятный юмор, как и в прошлых частях серии. Шутер стал динамичнее, возможности для истребления врагов разнообразнее, как и сами враги.

Но находят журналисты и минусы. По их словам, пройти полностью игру можно буквально за 5 часов, при этом в игре реиграбельность практически нулевая. Кроме того, на старте в Shadow Warrior 3 немало технических проблем на всех платформах.

