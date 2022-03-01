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Shadow Warrior 3 уже доступна, представлен трейлер к релизу

Shadow Warrior 3 уже доступна, представлен трейлер к релизу


Сегодня состоялся долгожданный релиз игры Shadow Warrior 3 на всех актуальных игровых платформах, в том числе на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Разработчики представили к релизу проекта новый трейлер, который можно видеть ниже.


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Напомним, что Shadow Warrior 3 уже получила оценки от журналистов. К ней отнеслись неплохо — критики говорят, что проект лучше второй части серии. Сейчас у Shadow Warrior 3 на Opencritic рейтинг в 74 балла из 100. Игру хвалят за интересные и динамичные бои, плюс за выразительных и запоминающихся героев.

Но есть у Shadow Warrior 3 и некоторые проблемы. В первую очередь, журналисты к недостаткам относят продолжительность проекта — шутер можно пробежать всего за 5 часов, при этом он не имеет реиграбельности. Еще игра далека от технического совершенства — наблюдают проблемы на всех платформах.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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