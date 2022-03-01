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Собянин: мы сделаем все необходимое для нормального функционирования города

Собянин: мы сделаем все необходимое для нормального функционирования города

Столичные предприятия, которые не поддержали призывы остановить спецоперацию России на Украине, подвергаются различным угрозам. Это делают профессионал из-за границы, однако город предпринимает все возможные меры, чтобы защитить горожан и бизнес. Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин.

"Сайты ресторанов, магазинов, гостиниц и других предприятий, которые не поддержали призывы в пользу Украины, заваливают угрозами, фейками и жалобами. Руководителей и владельцев предприятий кошмарят, угрожают расправой и убийством. Большая часть этого информационного потока идет из-за границы, ботами. На сайты организаций и учреждений идут беспрерывные ddos-атаки. С взломанных сайтов хакеры транслируют лозунги против нашей страны и призывают выходить на улицы. По телефонам граждан идет настоящая психическая информационная атака".

За всем этим стоят профессионалы и крупные системные структуры. И все это происходит на фоне экономических санкций, которые направлены не столько против безопасности государства, сколько против простых граждан.


"Должен сказать вам, что мы сделаем все необходимое - обеспечим нормальное функционирование города и защитим москвичей. Прошу не поддаваться на призывы провокаторов. Они направлены на подрыв управления городом и создание атмосферы хаоса, который мы не так давно наблюдали в том же Казахстане. Все попытки организовать уличные беспорядки будут последовательно пресекаться. Нам не страшны внешние враги, когда мы едины и сплочены. Нас пытаются расколоть, противопоставить, раскачать, перессорить. Ничего не выйдет. Все городские программы будут реализованы, и развитие города будет продолжено. Москва много раз в своей истории переживала сложные времена. И всегда побеждала. Так будет и в этот раз", - написал мэр.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной операции на территории Украины с целью "демилитаризации и денацификации". Российские войска наносят точечные удары по военной инфраструктуре страны, одновременно с этим вооруженные силы ДНР и ЛНР перешли в наступление и теснят ВСУ со своей территории. Поражены украинские объекты во многих регионах, в том числе на западе. Штаб операции ВСУ на Донбассе уничтожен, Чернобыльская АЭС взята под охрану российскими военными вместе с местными силами. В Киеве и ряде других городов всем желающим раздали оружие, в том числе украинские власти отпускают и вооружают заключённых.

Украина официально разорвала дипломатические отношения с Россией, но просит о переговорах, чтобы остановить военную фазу конфликта. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, это станет возможным, как только украинские силы сложат оружие. В свою очередь Дмитрий Песков напомнил о требовании демилитаризации и денацификации. Владимир Путин позже уточнил, что не ожидает достижения договоренностей с "засевшей в Киеве шайкой наркоманов и неонацистов, которая взяла в заложники украинский народ". 28 февраля переговоры все же состоялись на границе Украины и Белоруссии, но никаких конкретных договоренностей достигнуто не было.

Сергей Собянин Москва
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По материалам: uposters.ru

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