Стартовал Конкурс антикоррупционного плаката

С февраля по июнь 2022 года в рамках Всероссийского антикоррупционного форума финансово-экономических органов Федеральное казначейство проводит первый этап Конкурса антикоррупционного плаката. Мероприятие проходит при поддержке Минпросвещения России, сообщает пресс-служба ведомства.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации любого возраста. Допускается как индивидуальное, так и групповое участие.

Оценка работ проходит в трёх возрастных категориях: до 18 лет, 19–35 лет и от 36 лет.

Первый этап конкурса в субъектах Российской Федерации проводится на площадках территориальных органов Федерального казначейства.

Дополнительные организационные вопросы можно направить на электронную почту [email protected]

Цель Конкурса антикоррупционного плаката – формирование активной жизненной позиции, гражданской ответственности и творческого мастерства.