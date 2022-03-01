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Стартовал Конкурс антикоррупционного плаката

Стартовал Конкурс антикоррупционного плаката

С февраля по июнь 2022 года в рамках Всероссийского антикоррупционного форума финансово-экономических органов Федеральное казначейство проводит первый этап Конкурса антикоррупционного плаката. Мероприятие проходит при поддержке Минпросвещения России, сообщает пресс-служба ведомства.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации любого возраста. Допускается как индивидуальное, так и групповое участие.

Оценка работ проходит в трёх возрастных категориях: до 18 лет, 19–35 лет и от 36 лет.

Первый этап конкурса в субъектах Российской Федерации проводится на площадках территориальных органов Федерального казначейства.

Дополнительные организационные вопросы можно направить на электронную почту [email protected]

Цель Конкурса антикоррупционного плаката – формирование активной жизненной позиции, гражданской ответственности и творческого мастерства.

# Общество
По материалам: edu.ru

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