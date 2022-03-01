Сын Анастасии Заворотнюк заметно преобразился

21-летний сын актрисы Анастасии Заворотнюк, Майкл сменил имидж и показал невесту. Похоже, сын Анастасии Заворотнюк уже совсем близок к тому, чтобы жениться на своей возлюбленной. Не так давно Майкл впервые показал публике талантливую художницу по имени София, с которой он живет. Юноша представил её своей гражданской женой. «Но это пока», — говорил Майкл. На днях в Сети обратили внимание на то, что наследник звезды сериала «Моя прекрасная няня» обновил фото в своем микроблоге. Он разместил на аватаре своего Инстаграма совместное фото с избранницей.Майкл Заворотнюк с невестой на аватарке «Юная тоненькая брюнетка разделяет интересы своего любимого и явно ратует за естественность — популярными сегодня филерами и прочими косметологическими процедурами она, судя по фото, не увлекается», — сообщает ЭГ. Поклонники актрисы обратили внимание, что Майкл выглядит уже не таким подавленным и разбитым, как раньше. Он буквально расцвел рядом со своей невестой. Возможно, так кажется ещё и из-за внезапных перемен в его имидже. Сын Заворотнюк отказался от рокерской прически с волосами до плеч и сделал аккуратную стрижку. Помимо этого он решил отрастить усы, которые со временем придадут его образу более мужественный вид. Стоит отметить, что Майкл почти не делится с подписчиками подробностями личной жизни. Зато его старшая сестра Анна стала блогером и ежедневно публикует истории о себе. На днях она, например, пожаловалась на то, что уже полгода живет без обоняния — запахи пропали во время болезни. Дочь Заворотнюк тяжело перенесла коронавирусную инфекцию. К слову, о состоянии её матери — Анастасии, борющейся с раком головного мозга, нет никаких новостей.