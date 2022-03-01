Татьяне Васильевой приходится терпеть унижения ради ролей в кино

Актриса Татьяна Васильева призналась, что все меньше востребована. Артистка призналась, что с каждым годом все сложнее и сложнее получить хорошую роль в кино. Молодые режиссеры не особо замечают артистку. А если ее и приглашают на кастинги, то задают уйму вопросов. Например, актрису просят представиться — и не потому что так положено, а просто современные кинодеятели не знают, кто перед ними стоит. Также у Васильевой спрашивают: в каком театральном вузе она училась, с кем ранее сотрудничала, сколько работ за ее плечами... «Сегодняшние молодые режиссеры и продюсеры не знакомы с такими артистами как я. Хожу на кастинги. Ты приходишь, тебе дают табличку. Последний кастинг у меня был в каком-то подвале. Я думаю: пойду до конца, мне интересно, до какой степени можно себя растоптать и унизить, если очень хотеть сниматься. «Как вас зовут?» — «Татьяна Васильева». — «А вы что-нибудь заканчивали?» — «Школу-студию МХАТ». — «Вы снимались в кино до этого?» Вот такие вопросы! Серьзно!» — поделилась 75-летняя Татьяна Григорьевна.Татьяна Васильева Конечно, такое отношение расстраивает актрису. «Так бывает: ты оказываешься никому не нужен. Хотя можешь играть, ты по-прежнему полон того же самого таланта, за который раньше был награжден, только с годами ты стал еще интереснее. Но… так бывает. Я очень не хотела, чтобы это случилось со мной, но первые признаки начинаются», — отметила звезда. Из-за невостребованности в кино, Васильева все время проводит в театре. Правда, и в культурном учреждении нерадужная обстановка — тяжело найди подходящего партнера. «Мы скоро начнем новую работу. Нужен типаж — этакий Джигарханян лет 60–70. Начинаем искать. И понимаем: нет таких, — завила актриса на фестивале «Хрустальный ИсточникЪ». — Все либо поумирали, либо спились. Либо это те, которые активно снимаются. Но они никогда не пойдут работать в театр. Потому что театр — это репетиции, гастроли. А с непрерывными съемками это не совместить».