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УлГПУ имени И.Н. Ульянова проводит консультации по вопросам социально-психологической адаптации, развития и социализации детей

УлГПУ имени И.Н. Ульянова проводит консультации по вопросам социально-психологической адаптации, развития и социализации детей

Центр консультативной помощи родителям при Ульяновском государственном педагогическом университете имени И.Н. Ульянова проводит консультации для родителей, сообщает Минпросвещения России.

Специалисты центра занимаются социально-психологической адаптацией детей к новым условиям, проблемами тревожных состояний и страхов, проявления различных форм агрессивного поведения, установления контактов со сверстниками и взрослыми и т. д.

Консультации в том числе получают прибывшие в Ульяновск семьи жителей Донецкой и Луганской народных республик: в настоящее время в регионе находятся 680 жителей ДНР и ЛНР, в том числе 300 детей.

Запись на консультацию ведётся по телефону +7 (951) 090-89-07 с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00 и круглосуточно на сайте Центра в разделе «Запись на консультацию».

В течение 2021 года специалисты Центра оказали 15,5 тысячи консультаций родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.

# Общество
По материалам: edu.ru

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