В Киеве на блокпосту убили израильтянина, приняв его за чеченца

Вадим Карасев

В Киеве боевики местной территориальной обороны застрелили гражданина Израиля. По одним данным его могли принять за чеченца, по другим – это было преступление на почве антисемитизма.

Военный корреспондент Юрий Котенок утверждает, что трагедия произошла на одном из блок-постов. Вооруженный человек, проверявший документы, увидел иностранный паспорт и произвел выстрел в упор. О случившемся уже знают в МИД Израиля.

Согласно скриншоту из местных Telegram-чатов, стрелявший подумал, что имеет дело с чеченцем. Жертву зовут Роман Бродецкий, ему был 41 год. Эту версию подтверждает депутат Рады Борислав Береза и близкие застреленного.

"Он собирался ехать в Молодову, а затем – лететь в Израиль. Они ехали на двух машинах. Роман ехал в первой машине. Возможно, кто-то подумал, что это чеченцы. Их убили, вероятно, из-за ошибки в идентификации. Это то, что мне сказали", – цитируют израильские СМИ отца погибшего.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной операции на территории Украины с целью "демилитаризации и денацификации". Российские войска наносят точечные удары по военной инфраструктуре страны, одновременно с этим вооруженные силы ДНР и ЛНР перешли в наступление и теснят ВСУ со своей территории. Поражены украинские объекты во многих регионах, в том числе на западе. Штаб операции ВСУ на Донбассе уничтожен, Чернобыльская АЭС взята под охрану российскими военными вместе с местными силами. В Киеве и ряде других городов всем желающим раздали оружие, в том числе украинские власти отпускают и вооружают заключённых.

Украина официально разорвала дипломатические отношения с Россией, но просит о переговорах, чтобы остановить военную фазу конфликта. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, это станет возможным, как только украинские силы сложат оружие. В свою очередь Дмитрий Песков напомнил о требовании демилитаризации и денацификации. Владимир Путин позже уточнил, что не ожидает достижения договоренностей с "засевшей в Киеве шайкой наркоманов и неонацистов, которая взяла в заложники украинский народ". 28 февраля переговоры все же состоялись на границе Украины и Белоруссии, но никаких конкретных договоренностей достигнуто не было.

Западные государства активно вводят санкции против России и рассматривают отключение ряда банков страны от системы передачи сообщений SWIFT. Официальный Киев, по их заверениям, вскоре получит в свое распоряжение не только обычные вооружения, но и истребители. Также ряд стран разрешили своим гражданам участвовать в боевых действиях против российских войск.

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