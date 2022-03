В WWE 2K22 на старте будет порядка 170 бойцов — опубликован список





Издательство 2K на официальном сайте опубликовало список бойцов, которые будут доступны в игре WWE 2K22 на старте, то есть без учета будущих DLC. Всего игроков ждет около 170 бойцов, если учитывать тех, которые входят в различные стартовые наборы по предварительным заказам. Список весьма внушительный, а с развитием игры, вероятно, будут появляться и новые бойцы.

Ниже можно видеть полный список бойцов WWE 2K22 и их рейтинг. Ранее разработчики показали легенд, которые будут в игре.

Список бойцов WWE 2K22AJ Styles: 91Akira Tozawa: 75Alexa Bliss: 84Alexander Wolfe: 77André the Giant: 88Angel Garza: 79Angelo Dawkins: 80Apollo Crews: 81Ariya Daivari: 70Asuka: 90Austin Theory: 80Batista: 88Bayley: 88Becky Lynch: 92Beth Phoenix: 87Bianca Belair: 87Big Boss Man: 81Big E: 87Billie Kay: 77Bobby Lashley: 91Booker T: 88Braun Strowman: 90Bret “The Hitman” Hart: 91Brock Lesnar: 94Cameron Grimes: 79Candice LeRae: 77Carmella: 79Cedric Alexander: 76Cesaro: 84Chad Gable: 76Charlotte Flair: 90Chyna: 87Dakota Kai: 79Damian Priest: 84Dana Brooke: 74Danny Burch: 77Demon Finn Bálor: 90Dexter Lumis: 79Diesel: 87Dolph Ziggler: 82Dominik Mysterio: 79Drew Gulak: 79Drew McIntyre: 91Eddie Guerrero: 90Edge: 91Elias: 75Ember Moon: 81Eric Bischoff (nWo 4-Life Edition): 69Erik: 80Faarooq: 88Fabian Aichner: 80Fandango: 77Finn Bálor: 87Goldberg: 88Gran Metalik: 79Happy Corbin: 81Hollywood Hogan (nWo 4-Life Edition): 92Hulk Hogan: 91Humberto Carrillo: 77Io Shirai: 82Isaiah “Swerve” Scott: 80Ivar: 81Jake “The Snake” Roberts: 85JBL: 88Jeff Hardy: 85Jerry “The King” Lawler: 86Jey Uso: 85Jim “The Anvil” Neidhart: 86Jimmy Uso: 85Jinder Mahal: 77Joaquin Wilde: 79John Cena: 92John Morrison: 80Johnny Gargano: 82Jordan Devlin: 79Kalisto: 74Kane: 82Karrion Kross: 84Kay Lee Ray: 81Keith Lee: 80Kevin Nash (nWo 4-Life Edition): 90Kevin Owens: 85Kofi Kingston: 88Kushida: 79Kyle O’Reilly: 81Lacey Evans: 81Lana: 71Lince Dorado: 75Liv Morgan: 77MACE: 76‘Macho Man’ Randy Savage: 88Mandy Rose: 80Mansoor: 80Marcel Barthel: 79Maryse: 79Mia Yim: 79Mickie James: 81“Million Dollar Man” Ted DiBiase: 85Montez Ford: 82McMahon: 76Murphy: 77Mustafa Ali: 77MVP: 80Naomi: 79Natalya: 84Nia Jax: 82Nikki A.S.H.: 82Oney Lorcan: 76Otis: 77Papa Shango: 79Pete Dunne: 81Peyton Royce: 79R-Truth: 77Randy Orton: 88Raquel González: 81Raul Mendoza: 79Razor Ramon: 84RECKONING: 76Rey Mysterio: 90Rhea Ripley: 86Ric Flair: 88Ricochet: 82Riddle: 85Road Dogg Jesse James: 85Robert Roode: 81Roderick Strong: 80Roman Reigns: 95Rowdy Roddy Piper: 85Sami Zayn: 80Samoa Joe: 86Santos Escobar: 81Sasha Banks: 88Scott Hall (nWo 4-Life Edition): 90Seth Rollins: 91Shane McMahon: 79Shawn Michaels: 88Shayna Baszler: 84Sheamus: 85Shelton Benjamin: 81Shinsuke Nakamura: 88Shotzi: 77SLAPJACK: 71‘Stone Cold’ Steve Austin: 92Sonya Deville: 77Stephanie McMahon: 77Syxx (nWo 4-Life Edition): 88T-BAR: 76Tamina: 75Tegan Nox: 79The Brian Kendrick: 74The Miz: 86The Rock: 93Timothy Thatcher: 80Titus O’Neil: 76Tommaso Ciampa: 84Toni Storm: 80Trent Seven: 77Triple H: 91Trish Stratus: 88Tucker: 71Tyler Bate: 82Tyler Breeze: 77Ultimate Warrior: 88Undertaker: 90Ministry of Darkness (Undertaker Immortal Pack): 93Phantom Mask (Undertaker Immortal Pack): 88Boneyard Match (Undertaker Immortal Pack): 91WALTER: 86William Regal: 85X-Pac: 85Xavier Woods: 86[свернуть] Напомним, что релиз игры WWE 2K22 состоится уже на следующей неделе — 11 марта 2022 года. Ниже можно посмотреть геймплей проекта.Watch this video on YouTube