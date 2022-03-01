Венгрия запретила транзит оружия для Украины по своей земле

Вадим Карасев

Венгрия не собирается поставлять оружие Украине и не позволит делать это другим странам по своей территории. Об этом во время визита в Косово заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает венгерский портал Világgazdasá.

"Причина принятия этого решения заключается в том, что такие поставки могут стать объектами враждебных военных действий... Мы не ввязываемся в эту войну", - сказал венгерский дипломат.

Он подчеркнул, что Будапешт предпринимает усилия для достижения мира и стабильности в регионе, поскольку все происходящее оказывает непосредственное влияние на Венгрию.

Так Сийярто прокомментировал заявления европейских партнеров о поставках летального оружия Украине на фоне проведения на ее территории российской спецоперации по демилитаризации. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал передачу Киеву противотанковых и зенитных комплексов, на что резко отреагировал российский МИД, усомнившись в завершении денацификации самой Германии по итогам Второй мировой войны.

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