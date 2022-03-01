Xbox объявил о запуске Xbox Wire на 7 языке — японском





Блог Xbox Wire позволяет получать официальную информацию от игрового подразделения Xbox. В сентябре 2020 года блог официально был запущен в России. Русский язык стал шестым, на котором запустили официальный блог Xbox. Теперь же Microsoft объявила о седьмом языке — это японский.

Официальный блог Xbox Wire теперь доступен на японском языке по ссылке. Таким образом, он теперь доступен на английском, французском, немецком, испанском, португальском, русском и японском.

Microsoft в официальном анонсе запуска блога Xbox на новом языке отмечает, что это событие приурочено к 20-летию с момента продажи первой приставки Microsoft на территории Японии. Напомним, что приставки Xbox Series X | S оказались в Японии гораздо более популярными, чем Xbox One — всего за год было продано больше консолей нового поколения Xbox, чем консолей Xbox One за весь жизненный цикл. Кроме того, в прошлом году Microsoft объявила о запуске в Японии сервиса Xbox Cloud Gaming, а также о полной локализации Starfield и Redfall на японский язык.