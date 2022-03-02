6 сезон в Sea of Thieves стартует в марте — представлен трейлер





2022 год обещает стать интересным для поклонников Sea of Thieves. Разработчики теперь снабжают игру новым контентом еще чаще — не только в рамках сезонов, но и в рамках приключений. Первое приключение для Sea of Thieves вышло две недели назад, и оно завершится уже на днях — 3 марта 2022 года. А вскоре после этого приключения в игре стартует 6 сезон.

Сегодня разработчики Sea of Thieves представили превью-трейлер нового 6 сезона игры. Он выйдет в марте, но в трейлере не указывается точная дата его релиза. Отметим, что ранее сообщалось о планах Rare запустить 6 сезон в игре 10 марта, одновременно с закрытием режима «Арена».

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Напомним, ранее разработчики поделились планами по развитию Sea of Thieves в 2022 году. 6 сезон игры продлится с марта по июнь, и в нем игроков ожидает контент, который связан с фортами и легендарными пиратами.