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Александр Васильев рассказал, как спрятать большой живот

Александр Васильев рассказал, как спрятать большой живот
Историк моды Александр Васильев поделился модным советом. Пока «Модный приговор» на Первом канале взял паузу в вещании, ведущий проекта Александр Васильев делится своими фэшн-хитростями на YouTube-канале Formulamodis. На сей раз эксперт рассказал, как спрятать живот при помощи одежды. Прежде всего Васильев посоветовал меньше есть, и вот если сделать это не получается, скорректировать свой внешний вид. Он признался, что сам имеет животик, который скрывает под нарядами. «У меня неидеальная фигура и есть животик, но я стараюсь всегда вертикалью закрывать его, так он заметен меньше», — сказал Александр.
Александр Васильев Васильев показал на свой лук, где роль вертикали выполнял свободно висящий спереди шарф, а также расстегнутые края пиджака. Также это могут быть швы, полоски на одежде, завязки, пуговицы, рисунок, косынки, распахнутый плащ и так далее. Историк моды не скрыл, что также носит корректирующее белье и корсет. «Я не считаю это постыдным», — заметил он. Важно, кроме того, следить за походкой, не выставляя вперед живот, как это делают некоторые мужчины.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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