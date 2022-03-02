Александр Васильев рассказал, как спрятать большой живот

Историк моды Александр Васильев поделился модным советом. Пока «Модный приговор» на Первом канале взял паузу в вещании, ведущий проекта Александр Васильев делится своими фэшн-хитростями на YouTube-канале Formulamodis. На сей раз эксперт рассказал, как спрятать живот при помощи одежды. Прежде всего Васильев посоветовал меньше есть, и вот если сделать это не получается, скорректировать свой внешний вид. Он признался, что сам имеет животик, который скрывает под нарядами. «У меня неидеальная фигура и есть животик, но я стараюсь всегда вертикалью закрывать его, так он заметен меньше», — сказал Александр.Александр Васильев Васильев показал на свой лук, где роль вертикали выполнял свободно висящий спереди шарф, а также расстегнутые края пиджака. Также это могут быть швы, полоски на одежде, завязки, пуговицы, рисунок, косынки, распахнутый плащ и так далее. Историк моды не скрыл, что также носит корректирующее белье и корсет. «Я не считаю это постыдным», — заметил он. Важно, кроме того, следить за походкой, не выставляя вперед живот, как это делают некоторые мужчины.