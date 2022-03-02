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Алексей Кортнев высказался об успехе Филиппа Киркорова

Алексей Кортнев высказался об успехе Филиппа Киркорова
Певец Алексей Кортнев признался, что у него ушло десять лет, чтобы родить ребенка. Артист высказался о конкуренции в музыке и сравнил себя... с Филиппом Киркоровым. Лидер «Несчастного случая» публично признал, что коллега гораздо успешнее в творческом плане. 55-летний Алексей Кортнев признался, что не смог бы конкурировать с Филиппом Киркоровым. По словам артиста, у 54-летнего коллеги в два раза больше поклонниц. «Киркоров гораздо популярнее, чем я. Говорю себе: «Послушай, ну его же смотрят женщины 55+, которые уже ку-ку совсем...» Это меня утешает», — заявил музыкант в YouTube-шоу «Откройте, Давид!».
Филипп Киркоров При этом Кортнев не расстраивается, ведь он занимается любимым делом не ради первых строчек в чартах и топах новостей, чего не скажешь про Киркорова. Филипп Бедросович часто привлекает к себе внимание экстравагантными образами и дружбой с молодыми блогерами. К слову, Алексей сосредоточен не только на карьере, но и на семье. Недавно исполнитель стал отцом в шестой раз — супруга Амина Зарипова, прославленная гимнастка, родила ему дочь Агафью. «Младшие детишки родились в результате экстракорпорального оплодотворения, то есть это дети из пробирки, потому что Амина, к сожалению, сама не может забеременеть. Скажем так, нужно профессиональное врачебное вмешательство. Эти десять лет между рождением Аксиньи и Агуши были отданы тому, чтобы мы предпринимали эти попытки. Даже в случае с Агафьей было сложнее. И, да, не получалось, было довольно сложно», — откровенничал артист в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1»
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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