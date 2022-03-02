Аналитики: За счет Game Pass расходы на консольном рынке в 2021 году достигли максимума





В 2021 году сохранялся дефицит игровых консолей нового поколения — Xbox Series X и Playstation 5. Тем не менее, это не помешало году стать рекордным с точки зрения потребительских расходов на консольное оборудование, игры и услуги.

По оценкам индустриальных аналитиков из Ampere Analysis, в 2021 году на консольном рынке по всему миру игроки потратили $60 млрд. Эта цифра больше, чем в любой другой год в прошлом. При этом, значительную роль в столь высокой цифре трат на консольном рынке сыграла подписка Game Pass, по словам аналитика Хардинг-Роллс:

Увеличение расходов было вызвано более дорогими новыми консолями, доступными на рынке, и более широким распространением услуг по подписке, таких как Xbox Game Pass от Microsoft.

Общие расходы на игры, DLC, различные предметы внутри игр в 2021 году были меньше, чем в 2020 году, но всего на 1%. Аналитики считают, что в 2022 году консольный рынок достигнет новых высот, прогнозируя, что он достигнет $61,1 млрд.