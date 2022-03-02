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Анна Семенович едва не связалась с многодетным изменщиком

Анна Семенович едва не связалась с многодетным изменщиком
Ведущая и певица Анна Семенович связалась не с тем мужчиной. Артистка сейчас одинока. И когда три месяца назад ей стал оказывать знаки внимания галантный кавалер, то она приняла ухаживания. «Приглашал в рестораны, дарил дорогие подарки. К примеру, подарил сережки с бриллиантами от известного ювелирного дома. И вот в этот период я встретилась с близкой подругой Настей (певицей Славой). Рассказала о новом ухажере, она заинтересовалась: «Покажи фотку!»,— поделилась Анна. Подруге показалось, что это ее давний знакомый — очень уж похож. Она рассказала, что 15 лет назад он одновременно ухаживал за большим количеством звездных девушек, в том числе и за Настей. Подарил ей дорогущее колье и кучу других презентов, а потом предложил огромные деньги за секс. Оказалось, это человек, которому важно заниматься сексом именно со звездными женщинами. И он многим знаменитостям делал такое предложение.
Анна Семенович «Я тут же попросила знакомых «пробить» своего ухажера — оказалось, он женат и у него пятеро детей от разных женщин. И это был тот самый человек, который ухаживал за Настей! Он вернулся к прежним увлечениям и, как выяснилось, параллельно со мной также ухаживал еще за многими звездами. Вот такой фетиш у человека — любить только известных женщин», — рассказала Семенович «Телепрограмме». Сейчас она счастлива, что вовремя встретилась с Настей и у них зашел разговор на эту тему. Все достаточно быстро выяснилось, и с этим мошенником ничего серьезного не началось. Певица тут же прекратила всякое общение. Сразу же вычеркнула его из своей жизни и даже вернула все подарки, включая сережки.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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