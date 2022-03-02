Джордж Мартин в восторге от Elden Ring и реакции игроков на нее





FromSoftware анонсировала игру Elden Ring в июне 2019 года. После долгого ожидания и пары переносов проект добрался до релиза на прошлой неделе. Сейчас игра доступна на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Проект получил не просто положительные, а восторженные отзывы — от критиков и игроков. Рейтинг игры на Opencritic прямо сейчас — 96 баллов из 100.

Джордж Мартин, известный по циклу книг «Песнь Льда и Пламени», при создании игры Elden Ring выступил в роли консультанта и соавтора сценария. В своем личном блоге он написал, что обзоры на игру — это «музыка для ушей»:

Кончилось ожидание, после нескольких лет в разработке игра Elden Ring вышла на прошлой неделе и покорила игровой мир. Но не надо меня слушать. Я работал вместе с FromSoftware над созданием мира, поэтому не могу быть объективен. Просто посмотрите на рецензии. Вот, что в них говорят: «Такие игры выходят раз в поколение», «Шедевр», «Красивая и жестокая», «Невероятный открытый мир». Это музыка для моих ушей.

В своем посте Джордж Мартин отмечает, что вся заслуга принадлежит «Хидэтаке Миядзаки и его потрясающей команде игровых дизайнеров», при этом рассказывая, что был рад работать с ними.

Напомним, что игру Elden Ring хорошо встретили критики и игроки, но проект столкнулся с некоторыми техническими проблемами.