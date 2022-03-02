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Илья Авербух рассказал о семейной идиллии с Лизой Арзамасовой

Илья Авербух рассказал о семейной идиллии с Лизой Арзамасовой
Фигурист и продюсер Илья Авербух поделился подробностями семейной жизни с Лизой Арзамасовой. Илья Авербух – не только российский фигурист, чемпион мира, известный тренер и продюсер, но и для большинства россиян один из главных двигателей проекта «Ледниковый период». Он уже больше пятнадцати лет ставит номера для участников шоу. Илья Авербух 7 марта привозит в Екатеринбург свое новое ледовое шоу, в преддверии гастрольного тура он поделился откровениями с журналистами. «С Лизой мы нашли гармонию и идеальный баланс в отношениях. Мы не знаем, что такое конфликт. Мы не знаем, что такое повышенные тона, косой взгляд и многозначительное молчание. Каждый наш день наполнен тем чувством, которое люди называет любовь. Мы с огромным уважением относимся друг к другу и к тому, что мы делаем. Вдвоем мы часто гуляем по Москве, ходим в кино, в театры, или смотрим фильмы дома. Много времени мы проводим вместе с нашим сыном Львом. Эти два года жизни вместе с Лизой прошли как один день одного большого счастья», - цитирует Авербуха «КП-Екатеринбург».
Илья Авербух и Лиз Арзамасова 14 февраля сыну Арзамасовой и Авербуха исполнилось полгода. Фигурист рассказал, как повлияло рождение второго сына на его жизнь. «Бесспорно, рождение моего второго сына добавило в мою жизнь еще больше эмоций и радости, стремление творить, созидать, в том числе и ради него и видеть в нем продолжение своих дел. А что касается бытовых историй, то всю нагрузку взяла на себя Лиза. Спасибо ей за это огромное. Я, конечно, стараюсь помогать, но 90% бытовых сложностей Лиза взвалила на свои плечи. И, как мне кажется, блестяще справляется с ними и даже получает от этого большое удовольствие», рассказал Авербух.
Илья Авербух с сыном Левой Постановщик ледовых шоу также отметил, что он и Лиза достаточно спокойно относятся к праздникам. «Приход домой с цветами для меня не такая большая редкость. Лиза любит цветы и мне нравиться их дарить вне зависимости от праздников. Что касается 23 февраля – это, в первую очередь, праздник защитников нашего Отечества, людей, которые служат, я выражаю им огромное уважение, но сам таковым не являюсь, поэтому то, что он трансформировался в мужской день, считаю не совсем правильным. А 8 марта – это просто хороший, добрый, весенний день», признался фигурист.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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