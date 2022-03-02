Инсайдер: из FIFA и NHL уберут российские команды





На фоне санкций против России компания Electronic Arts может убрать из своих спортивных симуляторов FIFA и NHL российские команды. Об этом сообщил известный игровой инсайдер Том Хендерсон.

В Twitter Том Хендерсон написал, что EA разослала письмо, в котором сообщила о планах «убрать Россию» из таких игр как NHL и FIFA. Отметим, что не указывается, идет речь только о сборной команде страны или обо всех российских командах, в том числе клубных. Кроме того, в сообщении инсайдер не сообщает, коснется данное решение только последних вышедших игр серий или всех, которые на данный момент еще актуальны.

In a new company email, EA has said it will be removing Russia from the likes of FIFA and NHL games due to the invasion of Ukraine. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) March 2, 2022



EA пока официально о данном решении не сообщало. Но инсайдер Том Хендерсон довольно часто публикует эксклюзивную информацию от издательства Electronic Arts.