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Инсайдер: из FIFA и NHL уберут российские команды

Инсайдер: из FIFA и NHL уберут российские команды


На фоне санкций против России компания Electronic Arts может убрать из своих спортивных симуляторов FIFA и NHL российские команды. Об этом сообщил известный игровой инсайдер Том Хендерсон.

В Twitter Том Хендерсон написал, что EA разослала письмо, в котором сообщила о планах «убрать Россию» из таких игр как NHL и FIFA. Отметим, что не указывается, идет речь только о сборной команде страны или обо всех российских командах, в том числе клубных. Кроме того, в сообщении инсайдер не сообщает, коснется данное решение только последних вышедших игр серий или всех, которые на данный момент еще актуальны.


EA пока официально о данном решении не сообщало. Но инсайдер Том Хендерсон довольно часто публикует эксклюзивную информацию от издательства Electronic Arts.

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По материалам: newxboxone

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