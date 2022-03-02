Кармические задачи Раков и пути их решения

Вадим Карасев

Определенные кармические задачи есть у каждого из нас. Астрологи рассказали о том, какие они у Раков. Понимание этих высших целей может существенно облегчить поиски счастья и достижения своих целей.

Существует несколько законов кармы, о которых должен знать каждый человек. Их понимание не только облегчит вам жизнь, но и сделает вас поистине счастливыми. Если вы родились под Знаком Рака, то обязательно следуйте законам кармы, чтобы как можно лучше исполнить свое высшее предназначение, о котором сказано далее.

Забота о близких

Астрологи считают, что в прошлой жизни Раки были людьми, о которых все заботились. В этой жизни они родились под данным Знаком Зодиака, потому что настало время позаботиться о ком-то другом. Их врожденное желание помогать близким, друзьям и нуждающимся продиктовано решением их души. Души Раков перед появлением на свет поняли, что нужно отдать долг Вселенной и людям за помощь. Именно поэтому перед ними стоит кармическая задача по заботе об окружающих.

Напоминание людям об их истинных задачах

Раки сами далеко не всегда идут по верному пути, однако они способны направить по нему других. Окружающим стоит прислушиваться к их советам и ощущениям. Если Рак от чистого сердца дает кому-то совет, эта рекомендация действительно важна и может сыграть решающую роль в достижении счастья в жизни.

Обретение уверенности в себе

Жизненный путь в предыдущем воплощении завершился для Раков не совсем удачно, поскольку люди так и не смогли обрести комфорт, покой и понять свое предназначение. В этой жизни перед ними стоит очень важная кармическая задача — срочно исправить это. Важно искать себя и пытаться пробовать всё — любые увлечения, любую работу. Ракам нужна уверенность, а она появляется лишь при наличии определенного жизненного опыта и целей.

Обретение внутреннего равновесия

Раки — достаточно эмоциональные и вспыльчивые люди. Исполнение первой кармической задачи, о которой было упомянуто выше, требует внутренней гармонии, поскольку без нее нести в мир любовь не получится. Нужно научиться принимать людей такими, какие они есть, а также сдерживать гнев, ярость, негатив. Любому Раку нужно заставить себя жить в мире с собой и окружающими, иначе выполнение иных кармических задач затруднится или вовсе станет невозможным.