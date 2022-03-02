Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ксения Собчак рассказала о своем побеге из России

Ксения Собчак рассказала о своем побеге из России
Ведущая и журналистка Ксения Собчак покинула страну. Сегодня утром появилась новость о том, якобы светская львица в спешке покинула страну и улетела в Стамбул. Чуть позже телеведущая объяснила, что произошло на самом деле. Как оказалось, Собчак отправилась на отдых за границей с сыном Платоном — эта поездка носит временный характер. Что касается супруга Ксении, режиссера Константина Богомолова, то он остался в Москве из-за работы.
Ксения Собчак «Я лечу, а не улетаю. Сейчас у ребенка каникулы в школе, и мы летим в отпуск, который давно запланирован (обещания — даже ребенку — надо исполнять). Так я следую собственному совету — не поддаваться панике. Я русская, я гражданка России, я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств, «тупичков» и яхт. Муж в Москве — приходите завтра на его «Дядю Леву», он там играет, кстати. Репетирует и готовит театр к открытию. Так что вот такие новости, никакого незапланированного отъезда, все ок», — отметила 40-летняя телеведущая в соцсети.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Официально: все российские команды удаляют из игр серии FIFA (UPD)
Официально: все российские команды удаляют из игр серии FIFA (UPD)
Теперь официально — Shredders выходит 17 марта, сразу в Game Pass
Теперь официально — Shredders выходит 17 марта, сразу в Game Pass
Россия обезвредила чернобыльскую бомбу
Россия обезвредила чернобыльскую бомбу
Ксения Собчак рассказала о своем побеге из России
Ксения Собчак рассказала о своем побеге из России
Маргарита Симоньян сообщила важную новость
Маргарита Симоньян сообщила важную новость
Лицензия Министерства России на реставрационную деятельность
Лицензия Министерства России на реставрационную деятельность
Мыши похитили более 40 тысяч рублей из магазина и унесли их в свою нору
Мыши похитили более 40 тысяч рублей из магазина и унесли их в свою
Минфин посоветовал россиянам вкладывать деньги в золото
Минфин посоветовал россиянам вкладывать деньги в золото
Стефания Маликова боится выехать в город
Стефания Маликова боится выехать в город
Светлана Лобода заявила об отмене концерта
Светлана Лобода заявила об отмене концерта
Инсайдер: из FIFA и NHL уберут российские команды
Инсайдер: из FIFA и NHL уберут российские команды
Xbox отреагировал на проблемы с отображением игр в библиотеке
Xbox отреагировал на проблемы с отображением игр в библиотеке

Топ на сегодня

Анна Нетребко лишилась работы из-за своей позиции
Анна Нетребко лишилась работы из-за своей позиции
Кристина Асмус рассказала о постельных сценах с Данилой Козловским
Кристина Асмус рассказала о постельных сценах с Данилой Козловским
Microsoft Flight Simulator теперь доступен на Xbox One, благодаря Cloud Gaming
Microsoft Flight Simulator теперь доступен на Xbox One, благодаря
The Wanderer: Frankenstein’s Creature на Xbox обзавелась датой релиза
The Wanderer: Frankenstein’s Creature на Xbox обзавелась датой релиза
Алексей Кортнев высказался об успехе Филиппа Киркорова
Алексей Кортнев высказался об успехе Филиппа Киркорова

Еще по теме

Ксения Собчак показала трогательное фото с сыном Платоном
Ксения Собчак потратила на отдых баснословные деньги
Стало известно о долгожданном пополнении в семье популярной русской телеведущей
Ксения Собчак: я не любила детей и боялась их заводить