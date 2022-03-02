Ксения Собчак рассказала о своем побеге из России

Ведущая и журналистка Ксения Собчак покинула страну. Сегодня утром появилась новость о том, якобы светская львица в спешке покинула страну и улетела в Стамбул. Чуть позже телеведущая объяснила, что произошло на самом деле. Как оказалось, Собчак отправилась на отдых за границей с сыном Платоном — эта поездка носит временный характер. Что касается супруга Ксении, режиссера Константина Богомолова, то он остался в Москве из-за работы.Ксения Собчак «Я лечу, а не улетаю. Сейчас у ребенка каникулы в школе, и мы летим в отпуск, который давно запланирован (обещания — даже ребенку — надо исполнять). Так я следую собственному совету — не поддаваться панике. Я русская, я гражданка России, я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств, «тупичков» и яхт. Муж в Москве — приходите завтра на его «Дядю Леву», он там играет, кстати. Репетирует и готовит театр к открытию. Так что вот такие новости, никакого незапланированного отъезда, все ок», — отметила 40-летняя телеведущая в соцсети.