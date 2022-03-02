Лакомка и Тещины блины 2 марта 2022 года: третий день масленичной недели

Вадим Карасев

Масленица уже в самом разгаре, и 2 марта наступает ее третий день, названный Лакомкой. В среду принято соблюдать особые традиции, связанные не только с приготовлением блинов, но и с налаживанием отношений между старшим поколением.

Встреча весны — один из самых любимых периодов. Длится он целую неделю, за которую можно вдосталь полакомиться вкусными блинами, повеселиться на массовых гуляниях и, конечно же, сходить в гости к близким и друзьям. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают отметить третий день масленичной недели по всем правилам, чтобы сохранить позитивный настрой и привлечь удачу.

Традиции третьего дня Масленицы

По традиции на третий день масленичной недели тещи потчуют своих зятьев вкусными блинами, чтобы задобрить мужей своих дочерей. Невест в этот день ждут смотрины, и родители стараются изо всех сил, чтобы показать жениху красавицу-дочь и ее приданое.

На Лакомку не обходится и без дружеских посиделок: к традиционным блинам в современном мире можно добавить и другие лакомства, провести вечер в теплой компании, поиграть в настольные игры или просто пообщаться в непринужденной обстановке.

Лакомка — последний день так называемой Узкой Масленицы, когда еще нет массовых гуляний. Своеобразный камерный вечер «для своих» — отличный повод для того, чтобы укрепить семейные отношения и собраться за одним столом несколькими поколениями, обменяться новостями и перенять житейскую мудрость родителей.

Еще одна традиция третьего дня масленичной недели — гадания. Молодые девушки узнают о том, выйдут ли они замуж в этом году, старшее поколение гадает на судьбу, а дети развлекаются, катаясь на горках и поедая вкусные блинчики.