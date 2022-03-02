Лариса Долина через 25 лет дала второй шанс мужчине

Певица Лариса Долина возобновила творческий союз спустя четверть века. Лариса Долина поделилась трогательным признанием об отношениях с Сосо Павлиашвили. Дело в том, что музыканты знакомы уже больше больше четверти века. Много лет назад они выступали вместе на сцене концертного зала «Россия» с песней «Я тебя люблю». Не так давно артисты решили «дать чувствам второй шанс» — записали новую версию этой композиции. «Первый раз мы спели эту песню 25 лет назад. Это был мой юбилейный концерт. Это было очень красиво, правда, мы были помоложе немножко. Но звучим мы сейчас не хуже»,— сказала Долина в эфире RU.TV.Лариса Долина и Сосо Павлиашвили На днях звездный дуэт снялся в клипе на новую песню. Режиссером видео стал Александр Игудин, которого идея съемок пришла во время сна. «Сюжет этого клипа мне приснился. Просто приснился потому, что я много раз слушал эту песню. Я увидел это так, что всё кружится: любовь по кругу, чувства и жизнь тоже по кругу. Эта музыка и звуки тоже летают по кругу», — сказал режиссер. А недавно в СМИ бурно обсуждали внешность резко располневшей дочери Долиной — Ангелины. Многие предположили, то наследница народной артистки скрывает серьезные проблемы со здоровьем. Возможно, из-за лечения Ангелина и потеряла форму. Долина оставила эти предположения без комментария.