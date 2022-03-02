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Лицензия Министерства России на реставрационную деятельность

В общих чертах, лицензия Министерства культуры – это специальный разрешительный документ, дающий право на ведение реставрационной деятельности объектов, имеющих культурную значимость и ценность для населения страны.

Почему нужна лицензия

Право на проведение реставрационных работ в стране регулируется ФЗ № 99. Любые юридические лица, осуществляющие деятельность, направленную на сохранение культурного наследия, обязаны иметь разрешительный документ государственного образца. За сохранность, популяризацию и прямую эксплуатацию предметов, охраняемых государственными органами, отвечает федеральный закон № 73. Здесь указаны условия и требования, по которым должны проводить все реставрационные процессы.

Соблюдение прав на получение лицензии, а также перечень регламентированных документов для юридических лиц, желающих проводить данную деятельность, контролируется на основании правительственного постановления № 349. В нем содержатся все необходимые требования Минкультуры:

  • список разрешающих работ по проведению реставрации памятников и объектов культурного наследия;
  • требования к аттестации юридических лиц;
  • возможное количество участников в группе, при проведении ремонтных и реставрационных работ.

Следовательно, заниматься реставрационной деятельностью без специального образования нельзя.

Где проводится обучение реставрации

На территории России есть несколько узкопрофильных институтов, которые проводят обучение реставрации и выпускают профессионалов такого направления. Одним из первых в этом списке находится Московский архитектурный институт. Здесь можно получить образование, позволяющие не только проводить ремонтные и реставрационные работы объектов культурного наследия, но стать квалифицированным специалистом в области архитектуры и дизайна жилых и коммерческих зданий.

Институты Минкультуры страны проводят набор на специальные курсы подготовки и переподготовки реставраторов. Получить доступ к проведению работ с предметами искусства и различными зданиями, хранящими историческую ценность, могут только сертифицированные специалисты. Обуславливая высокую степень значимости памятников и сторонних предметов наследия страны, реставрация будет всегда иметь значимое место в нашем мире. Именно поэтому так важно понимать, какое значение имеет каждый памятник для народа.

# Бизнес

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