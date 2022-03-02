Лучшие рецепты блинов на Масленицу-2022

Вадим Карасев

Празднование Масленицы не обходится без вкусных блинов, рецептов которых огромное множество. Полакомиться вкусным угощением и отметить долгожданное наступление весны получится благодаря лучшим рецептам.

С древнейших времен блины символизировали Солнце, теплые лучи которого помогали топить снег и лед с наступлением весны, согревали и дарили богатый урожай. Эксперты сайта dailyhoro.ru поздравляют своих читателей с долгожданной Масленицей-2022 и рекомендуют приготовить блинчики для всей семьи по проверенным рецептам.

Блины на Масленицу

Для того, чтобы блинчики получились вкусные и легко переворачивались, нужно выпекать их на хорошо прогретой сковородке. Блинчики из этого рецепта считаются классическими. Они именно такие, какие помнятся нам из детства, когда бабушка с утра суетится на кухне, чтобы угостить любимых внучат пышным лакомством с ароматным малиновым или смородиновым вареньем.

Ингредиенты:

кефир — пол-литра;яйца — 2 штуки;мука — 2 стакана;сода — чайная ложка;кипяток — стакан;чайная ложка сахара, щепотка соли, ванилин по желанию.

Яйца взбить венчиком с сахаром и солью, влить кефир комнатной температуры, постепенно засыпать просеянную муку, продолжая взбивать массу. Соду растворить в стакане крутого кипятка, влить в блинное тесто. Выпекать на разогретой сковороде, смазанной сливочным или растительным маслом. Тесто для блинов по консистенции — как на оладушки. Для того чтобы блинчики были еще вкуснее, каждый готовый блин смазывают сливочным маслом а стопку испеченных блинов накрывают полотенцем, чтобы края не засыхали.

Тонкие масленичные блины

Эти ажурные блинчики станут настоящим украшением праздничного стола. Выпекают их тонким слоем, а также используют для приготовления блинов с начинкой. Ингредиенты для приготовления — комнатной температуры.

Ингредиенты:

3 яйца;2/3 столовой ложки соли;3 столовых ложки сахара;750 мл молока;250 мл воды;450 г муки;50-75 мл растительного масла.

Яйца взбивают с солью и сахаром, постепенно вливают молоко, продолжая помешивать, добавляют воду, а затем просеянную муку порциями. В готовое тесто вливают растительное масло, хорошо перемешивают и дают постоять несколько минут. На сковороду выливают тесто тонким слоем.

Крахмальные блины

Тонкие, хрустящие и необычные по вкусу крахмальные блины можно использовать как лакомство, а если после трапезы останутся блинчики, то их можно запечь в духовке, разрезав на полоски и поместив в горшочек с молоком и сливочным маслом.

Ингредиенты:

яйцо — 3 штуки;молоко — 1 стакан (200 мл);сахар — 2 чайные ложки;соль — щепотка;масло растительное — 2 столовые ложки;мука пшеничная — 5 столовых ложек;крахмал картофельный — 5 столовых ложек;вода — 1 стакан (200 мл).

Яйца взбить в глубокой емкости с сахаром и солью до образования пышной пенки, влить охлажденное молоко и постепенно засыпать пшеничную муку. Затем добавить крахмал, не прекращая взбивать массу. После этого в тесто вводят растительное масло, стакан кипятка и перемешать. Тесто оставить настояться на 15 минут, а затем выпекать тонким слоем на горячей сковороде.