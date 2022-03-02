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Маргарита Симоньян сообщила важную новость

Маргарита Симоньян сообщила важную новость
41-летняя журналистка Маргарита Симоньян и режисер Тигран Кеосаян попали под санкции и решили устроить себе праздник. Год назад, беседуя с певицей Валерией, Маргарита Симоньян откровенно призналась: любимый периодически делает ей намеки, но она отказывается. «Никогда не хотела замуж. Тигран начинает возмущаться по этому поводу. Он мне делает предложение, дарит кольца, а я говорю: «Родной, я просто коллекционирую кольца». Мне кажется, не спугнуть бы. Лучшее — враг хорошего. И потом — зачем? В современном мире это какие-то формальности», — рассуждала Симоньян. Однако сейчас, попавшие под санкции Евросоюза и США, Маргарита и Тигран  необычным способом отреагировали на них и решили... пожениться.  Так, Симоньян поделилась совместным фото с отцом своих детей и оставила в соцсетях пост.
Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян «Мы с Тиграном придумали, как отметить введенные против нас обоих санкции. Мы решили пожениться», - написала Магарита. Пока непонятно, шутка это или же серьезное решение. Дело в том, что журналистка и режиссер фактически состоят в браке с 2012 года, но свои отношения они до сих пор не узаконили.За годы совместной жизни у пары родилось трое детей. В 2013 года свет появилась дочь Марьяна, в сентябре 2014 сын Баграт, а в октябре 2019 — младшая дочь Маро. Звездная мама очень занятой человек, но старается уделять наследникам максимум времени. Так, Марьяна и Баграт владеют пятью языками: русским, армянским, английским, французским и китайским. К слову, Симоньян смогла наладить общение с бывшей женой супруга — актрисой Аленой Хмельницкой. Женщина давно уже лучшие подруги, которые дорожат теплым общением. Недавно они даже организовали благотворительный фонд.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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