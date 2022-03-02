Microsoft Flight Simulator теперь доступен на Xbox One, благодаря Cloud Gaming





В 2020 году новый Microsoft Flight Simulator вышел на PC, в 2021 году добрался до Xbox Series X | S, а теперь он доступен и на Xbox One, плюс еще на множестве устройств. Сегодня Microsoft объявила давно ожидаемую игроками новость — Microsoft Flight Simulator доступен на Xbox One и других устройствах, где поддерживается Xbox Cloud Gaming. Напомним, что в России сервис Xbox Cloud Gaming не запущен.

Игроки на приставках Xbox One имеют возможность запустить игру Microsoft Flight Simulator через Xbox Cloud Gaming по подписке Game Pass Ultimate, даже не устанавливая ее. Достаточно просто подключиться к сети, найти игру в приложении Game Pass и запустить ее за счет облачного сервиса — она будет работать на консолях прошлого поколения в 1080p при 30 FPS.

Версия игры Microsoft Flight Simulator из Cloud Gaming не отличается по контенту или другим функциям от версий для PC и Xbox Series X | S. Чтобы играть в Microsoft Flight Simulator через облачный сервис на мобильных устройствах, потребуется геймпад — сенсорное управление в игре пока не реализовано.

К выходе Microsoft Flight Simulator в xCloud разработчики представили новый трейлер — его можно видеть ниже. Напомним, на этот год у разработчиков проекта большие планы по его развитию.

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